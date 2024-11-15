Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завоевать доверие собаки легко, если поступать таким образом
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Иностранные права в России могут стать недействительными за нарушения ПДД
Секреты ухода за черной бузиной — от посадки до сбора урожая
Продукты для здоровой эмали: что стоит включить в рацион для красивой улыбки
Успейте сделать эти работы в саду до зимы, тогда ваши растения хорошо перенесут холода
Газпром напомнил о последствиях сокращения газа для европейской экономики
Кобург и его древние замки: почему этот город нельзя пропустить
Как появилась Вселенная и что было до неё

Выяснилось, какую часть дохода российская семья вынуждена отдавать за ипотеку

1:49
Недвижимость

Платёж по ипотеке для россиян, приобретающих жильё, составляет более 60% дохода семьи, сообщил генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.

Выяснилось, какую часть дохода российская семья вынуждена отдавать за ипотеку
Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

Эксперт отметил, что наибольший спрос на недвижимость наблюдается в крупных городах, где средний доход семьи, готовой теоретически приобрести квартиру, превышает 170 тысяч рублей, но платёж по ипотеке будет съедать 64% дохода. Для комфортной оплаты кредита зарплата семьи должна составлять около 368 тысяч рублей.

По оценке Шавнева, средний доход покупателя квартиры вырос до своего исторического максимума и стал больше 161 тысячи рублей по стране, в то время как год назад эта сумма составляла порядка 80 тысяч рублей. Однако этот показатель значительно варьируется в зависимости от региона, уточняет Газета.Ru.

Шавнев также сообщил, что 80% потенциальных покупателей недвижимости, которые раньше могли позволить себе ипотеку, сейчас не могут это сделать. В настоящее время каждая вторая сделка осуществляется за счёт продажи предыдущего жилья для увеличения жилой площади. Цена является решающим фактором при выборе квартиры в 90% случаев, по сравнению с 70% в 2023 году.

Кроме того, Шавнев отметил увеличение доли россиян, состоящих в браке, среди ипотечных заёмщиков с 40 до 58%. Он считает, что шансы справиться с долговой нагрузкой выше у двух работающих супругов, чем у тех, кто живёт один и вынужден платить за ипотеку самостоятельно.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
У Су-57 нашлись покупатели
Правда ТВ
У Су-57 нашлись покупатели Аудио 
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года
Авто
Авто, которые не ломаются: топ самых надёжных моделей 2024 года Аудио 
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Еда и рецепты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Сводка с фронта: в Одессе уничтожили европейский подарок Борреля, ВСУ бегут из-под Курахово
Иностранные права в России могут стать недействительными за нарушения ПДД
Секреты ухода за черной бузиной — от посадки до сбора урожая
Продукты для здоровой эмали: что стоит включить в рацион для красивой улыбки
Успейте сделать эти работы в саду до зимы, тогда ваши растения хорошо перенесут холода
Газпром напомнил о последствиях сокращения газа для европейской экономики
Кобург и его древние замки: почему этот город нельзя пропустить
Как появилась Вселенная и что было до неё
Как легко и безопасно очистить лобовое стекло от льда
Узнайте, как быстро сварить свеклу без потери цвета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.