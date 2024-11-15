Выяснилось, какую часть дохода российская семья вынуждена отдавать за ипотеку

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Платёж по ипотеке для россиян, приобретающих жильё, составляет более 60% дохода семьи, сообщил генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгений Шавнев.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

Эксперт отметил, что наибольший спрос на недвижимость наблюдается в крупных городах, где средний доход семьи, готовой теоретически приобрести квартиру, превышает 170 тысяч рублей, но платёж по ипотеке будет съедать 64% дохода. Для комфортной оплаты кредита зарплата семьи должна составлять около 368 тысяч рублей.

По оценке Шавнева, средний доход покупателя квартиры вырос до своего исторического максимума и стал больше 161 тысячи рублей по стране, в то время как год назад эта сумма составляла порядка 80 тысяч рублей. Однако этот показатель значительно варьируется в зависимости от региона, уточняет Газета.Ru.

Шавнев также сообщил, что 80% потенциальных покупателей недвижимости, которые раньше могли позволить себе ипотеку, сейчас не могут это сделать. В настоящее время каждая вторая сделка осуществляется за счёт продажи предыдущего жилья для увеличения жилой площади. Цена является решающим фактором при выборе квартиры в 90% случаев, по сравнению с 70% в 2023 году.

Кроме того, Шавнев отметил увеличение доли россиян, состоящих в браке, среди ипотечных заёмщиков с 40 до 58%. Он считает, что шансы справиться с долговой нагрузкой выше у двух работающих супругов, чем у тех, кто живёт один и вынужден платить за ипотеку самостоятельно.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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