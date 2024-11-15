Стало известно, где в Старой и Новой Москве можно найти самые бюджетные квартиры

В новостройках старой части Москвы продаётся 3720 квартир и 1849 апартаментов, стоимость которых не превышает 10 миллионов рублей. За месяц их количество уменьшилось на 1,2%. Об этом сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.
По сравнению с июнем, когда действовали льготные государственные программы, число доступных квартир и апартаментов продолжает расти (+33,4%). Это связано с акциями и скидками, которые предлагают застройщики. Однако, как отметил Сырцов, количество предложений постепенно уменьшается, так как покупатели выбирают наиболее дешёвые варианты.
В массовом сегменте представлены 4417 квартир и апартаментов, стоимость которых не выше 10 миллионов рублей, а в бизнес-классе таких объектов — 1052. В Новой Москве застройщики предлагают 6718 объектов (6630 квартир и 88 апартаментов) стоимостью до 10 миллионов рублей, сообщает Газета.Ru.
Минимальная площадь квартиры или апартамента на первичном рынке столицы составляет 11,5 квадратных метров, а максимальная — 95,1 квадратных метров.
Самые бюджетные лоты на первичном рынке старой части Москвы:
Самые приемлемые предложения на первичном рынке Новой Москвы:
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
«Новая Москва» (также «Большая Москва», ТиНАО — аббр. от Троицкого и Новомосковского административных округов) — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города.
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