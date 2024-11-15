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Стало известно, где в Старой и Новой Москве можно найти самые бюджетные квартиры

2:19
Недвижимость

В новостройках старой части Москвы продаётся 3720 квартир и 1849 апартаментов, стоимость которых не превышает 10 миллионов рублей. За месяц их количество уменьшилось на 1,2%. Об этом сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Стало известно, где в Старой и Новой Москве можно найти самые бюджетные квартиры
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По сравнению с июнем, когда действовали льготные государственные программы, число доступных квартир и апартаментов продолжает расти (+33,4%). Это связано с акциями и скидками, которые предлагают застройщики. Однако, как отметил Сырцов, количество предложений постепенно уменьшается, так как покупатели выбирают наиболее дешёвые варианты.

В массовом сегменте представлены 4417 квартир и апартаментов, стоимость которых не выше 10 миллионов рублей, а в бизнес-классе таких объектов — 1052. В Новой Москве застройщики предлагают 6718 объектов (6630 квартир и 88 апартаментов) стоимостью до 10 миллионов рублей, сообщает Газета.Ru.

Минимальная площадь квартиры или апартамента на первичном рынке столицы составляет 11,5 квадратных метров, а максимальная — 95,1 квадратных метров.

Самые бюджетные лоты на первичном рынке старой части Москвы:

  • квартира: 5,3 миллиона рублей за 18,6 квадратных метров в Крюково (находится в Зеленограде);
  • апартаменты: 4,1 миллиона рублей за 12,8 квадратных метров в Очаково-Матвеевском (западная часть города).

Самые приемлемые предложения на первичном рынке Новой Москвы:

  • квартира: 4,9 миллиона рублей за 19,5 квадратных метров во Внуково (в Новомосковском административном округе);
  • апартаменты: 6,9 миллиона рублей за 25,3 квадратных метров в Коммунарке (находится в Новомосковском административном округе).

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

«Новая Москва» (также «Большая Москва», ТиНАО — аббр. от Троицкого и Новомосковского административных округов) — территории, присоединённые к Москве в ходе самого масштабного проекта расширения территории Москвы за всю историю административно-территориального деления города.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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