Эксперт назвал съедаемый ипотекой процент дохода россиян

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наибольший интерес к недвижимости наблюдается в крупных городах, где средний доход домохозяйства превышает 170 тысяч рублей. Однако даже у таких семей ежемесячный платеж по ипотеке составляет около 64% от их дохода.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Эксперт также отметил, что для комфортного обслуживания ипотечного кредита семье необходимо зарабатывать примерно 368 тысяч рублей в месяц.

На данный момент средний доход людей, покупающих квартиры в России, достиг рекордного уровня и составил свыше 161 тысячи рублей. В то время как годом ранее средний доход находился на уровне около 80 тысяч рублей. Следует также отметить, что заработная плата значительно варьируется в зависимости от региона, сообщает "Газета.Ru".

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