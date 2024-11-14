Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Большой Колымской тропе обустроят четыре маршрута в 2025 году
Советы по выбору полезных пельменей: что говорит диетолог
Как правильно покрасить деревянный пол
В Иркутской области ожидают рост турпотока до 1,9 млн человек
Сергей Лазарев показал, как весело отметил день рождения сына Никиты
Аренда авто набирает популярность: что это значит для рынка и регуляторов
Какие уходовые средства не подходят для зимы
Страны с самыми известными локациями для фото
Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом

Эксперт назвал съедаемый ипотекой процент дохода россиян

0:53
Недвижимость

Наибольший интерес к недвижимости наблюдается в крупных городах, где средний доход домохозяйства превышает 170 тысяч рублей. Однако даже у таких семей ежемесячный платеж по ипотеке составляет около 64% от их дохода.

Эксперт назвал съедаемый ипотекой процент дохода россиян
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

Эксперт также отметил, что для комфортного обслуживания ипотечного кредита семье необходимо зарабатывать примерно 368 тысяч рублей в месяц.

На данный момент средний доход людей, покупающих квартиры в России, достиг рекордного уровня и составил свыше 161 тысячи рублей. В то время как годом ранее средний доход находился на уровне около 80 тысяч рублей. Следует также отметить, что заработная плата значительно варьируется в зависимости от региона, сообщает "Газета.Ru".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Садоводство, цветоводство
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Артемий Гершвальд: "Реконструкция исторического сражения — понимание и уважение нашего наследия" Дмитрий Плотников Россия списывает Африке долги и инвестирует из бюджета. Какие выгоды получит? Любовь Степушова Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер
Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Ранние сорта томатов, которые помогут получить урожай даже в суровом климате
Последние материалы
Советы по выбору полезных пельменей: что говорит диетолог
На Большой Колымской тропе обустроят четыре маршрута в 2025 году
Как правильно покрасить деревянный пол
В Иркутской области ожидают рост турпотока до 1,9 млн человек
Сергей Лазарев показал, как весело отметил день рождения сына Никиты
Какие уходовые средства не подходят для зимы
Аренда авто набирает популярность: что это значит для рынка и регуляторов
Страны с самыми известными локациями для фото
Российских туристов предупредили об опасности посылок с дубайским шоколадом
Рады приветствовать вас на борту самолёта: сколько получают стюардессы в России?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.