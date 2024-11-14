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Эксперт назвал самые опасные места в доме

Недвижимость

К числу основных источников аллергии, которые могут накапливаться в наших квартирах, эксперт отнёс пылевых клещей и плесень. Первые часто размножаются в текстиле постельного белья, меблировке и ковровых покрытиях, тогда как плесень чаще встречается на стенах, в трубах и в почве цветочных горшков, сообщает "Москва 24".

Эксперт назвал самые опасные места в доме
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, CC BY 3.0

Эти микроорганизмы выделяют споры в воздух, способные вызвать аллергические реакции. У людей, предрасположенных к такой сенсибилизации, появляются симптомы, как кашель, чихание и одышка.

Чтобы снизить количество пылевых клещей в доме, важно регулярно проводить влажную уборку, менять постельное белье и стирать его с акарицидными средствами на температуре 60 градусов.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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