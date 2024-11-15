Ваша кухня будет современной и красивой, если вы правильно выберите дизайн интерьера

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как выбрать дизайн интерьера кухни

Современная кухня отличается минималистичным дизайном и яркими акцентами.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Вы также можете выбрать более яркие и многослойные стили для вашего кухонного пространства. Минималистичная кухня включает в себя мебель без лишних линий, поверхности однотонные, матовые. Можно выбрать шкафы без ручек. Кроме того, для создания минимализма следует отказаться от внешних систем хранения — полок и крючков. Для этого используют шкафы и закрытые полки.

Что касается цвета, то лучше всего выбирать холодные, спокойные оттенки. Например, серый, темно-бирюзовый, темно-синий, темно-зеленый, черный, белый.

Можно сделать однообразную кухню или выбрать похожие 2-3 оттенка для интерьера. Если вы предпочитаете более светлые интерьеры, выбирайте цветную мебель и элементы декора. Например, картины, фартук, скатерть.

Также уместно будет использовать как комнатные растения, так и букеты из живых цветов. Выбирайте небольшие декоративные элементы, которые будут подходить к вашему стилю и цвету.

Еще можно создать несколько видов освещения на кухне для вашего удобства. Вам понадобится более яркое освещение для приготовления пищи и приглушенное освещение для обеда. Вы также можете включить в свой интерьер подвесные светильники.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



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