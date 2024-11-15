Как аренда у застройщика помогает решить квартирный вопрос

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда жилья в новостройках от застройщиков становится все более популярным решением на рынке недвижимости, особенно на фоне ограничений ипотечного кредитования и высокой ключевой ставки.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

Сегодня у арендаторов появляется возможность не только снимать квартиру, но и воспользоваться схемой с последующим выкупом, при которой арендные платежи идут на первый взнос по ипотеке. Это позволяет проживать в комфортабельном жилье с готовой отделкой и техникой, без необходимости тратиться на агентские услуги и ремонт. Крупные девелоперы, такие как "Самолет", уже начали внедрять подобные программы, которые включают дополнительные опции для арендаторов, такие как возможность временной регистрации и помощь в получении ипотеки.

Однако такие программы аренды от застройщика пока ограничены по предложению и географии. Для девелоперов сдача жилья в аренду — новая и непрофильная деятельность, требующая выстраивания дополнительных бизнес-процессов и партнерских отношений с управляющими компаниями. Несмотря на это, спрос на аренду жилья продолжает расти, и все больше экспертов прогнозируют увеличение числа арендных программ, ориентированных на долгосрочную перспективу, пока условия ипотечного кредитования не улучшатся.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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