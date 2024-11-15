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Как превратить недостатки квартиры в дизайнерские преимущества

0:47
Недвижимость

Чтобы создать уникальный и эстетичный интерьер, ремонт квартиры или дома следует начинать с выбора подходящей идеи, учитывая такие параметры, как размер и планировка жилья, количество комнат и индивидуальные предпочтения владельца.

Как превратить недостатки квартиры в дизайнерские преимущества
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно обратить внимание на недостатки помещений: маленькая площадь, низкие потолки или неудобная планировка могут быть визуально скорректированы за счет грамотного дизайна. Например, визуально поднять потолок можно с помощью определенной отделки, а нехватку квадратных метров — компенсировать встроенными шкафами и раздвижными дверями.

В новостройках процесс ремонта идет быстрее при отсутствии финишной отделки, что позволяет проводить перепланировку, устанавливая перегородки.

Уточнения

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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