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Почему керамическая плитка подходит для ванной комнаты и кухни

1:25
Недвижимость

Облицовка стен керамической плиткой — традиционный и популярный метод отделки, особенно востребованный в ванных комнатах и кухнях. Кафель обладает рядом достоинств: долговечность (служит до 90 лет), экологическая безопасность (безопасен для здоровья), простота ухода (не требует сложных чистящих средств), стойкость к влаге, огню и механическим повреждениям, а также низкая электропроводность.

Почему керамическая плитка подходит для ванной комнаты и кухни
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Плитка позволяет создать эстетичный дизайн благодаря разнообразию цветов, форм и размеров. Однако она требует тщательной подготовки поверхности, что увеличивает затраты на ремонт, и не допускает замены отдельных плиток без видимых отличий. К тому же, швы между плитками имеют шероховатую текстуру, что требует использования специального строительного раствора.

Технология укладки включает подготовку стены, нанесение грунтовки, а при неровностях — армирующей сетки. Первый ряд плиток устанавливается от пола с учетом мест под обрезанные детали возле плинтусов или скрытых уголков. Уровень применяется для контроля ровности, а излишки клея сразу удаляются. Швы заделываются шпаклевкой с использованием резинового шпателя, что создает прочное и устойчивое покрытие.

Уточнения

Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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