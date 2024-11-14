Главные советы по правильной расстановке мебели в спальне

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Правильное расположение мебели в спальне важно не только для удобства, но и для улучшения циркуляции воздуха и создания комфортной атмосферы.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Основное внимание стоит уделить кровати — она должна стоять у стены, но не вплотную к ней, чтобы оставить достаточно пространства для удобного доступа с обеих сторон.

При расстановке мебели учитывайте расположение окон. Старайтесь избегать того, чтобы голова кровати находилась напротив окна — это поможет избежать солнечных лучей, мешающих сну.

Не забывайте и о конфиденциальности: шторы или жалюзи должны быть удобными в использовании и обеспечивать необходимую приватность. Если в спальне двуспальная кровать, поместите по одному ночному столику с каждой стороны — это повысит функциональность и удобство для каждого спящего.

Также обратите внимание на циркуляцию воздуха. Не размещайте крупную мебель так, чтобы она блокировала естественное движение воздуха в комнате.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Крова́ть — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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