Ремонт не нужен! Лёгкие способы преобразить съёмную квартиру

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Съёмная квартира не всегда радует уютом, но создать комфорт можно без затрат на ремонт. Для начала обратите внимание на мебель: выбирайте функциональные и компактные предметы, такие как полки для удобного хранения вещей.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Текстиль способен мгновенно преобразить комнату. Лёгкие шторы, мягкие пледы, декоративные подушки и стильные ковры добавят тепла и уюта. Главное, чтобы все элементы текстиля гармонировали с интерьером.

Декор добавит индивидуальности. Аромасвечи, оригинальные вазы или картины с изображениями любимых художников могут создать атмосферу, отражающую ваш стиль.

Не забывайте о растениях — живые или искусственные зеленые растения сделают пространство более свежим и уютным. Выбирайте неприхотливые растения, если не хотите тратить время на уход.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом.



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.