Ремонт не нужен! Лёгкие способы преобразить съёмную квартиру

Съёмная квартира не всегда радует уютом, но создать комфорт можно без затрат на ремонт. Для начала обратите внимание на мебель: выбирайте функциональные и компактные предметы, такие как полки для удобного хранения вещей.
Текстиль способен мгновенно преобразить комнату. Лёгкие шторы, мягкие пледы, декоративные подушки и стильные ковры добавят тепла и уюта. Главное, чтобы все элементы текстиля гармонировали с интерьером.
Декор добавит индивидуальности. Аромасвечи, оригинальные вазы или картины с изображениями любимых художников могут создать атмосферу, отражающую ваш стиль.
Не забывайте о растениях — живые или искусственные зеленые растения сделают пространство более свежим и уютным. Выбирайте неприхотливые растения, если не хотите тратить время на уход.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом.
Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.
Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.
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