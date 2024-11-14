Ошибки, которые делают даже дорогую кухню неудобной

При планировке кухни важно создать не только эстетичный, но и функциональный интерьер. Часто встречаются ошибки, которые делают пространство неудобным.
Например, слишком тесные проходы между мебелью и техникой мешают свободному передвижению. Чтобы готовить было комфортно, оставляйте достаточно пространства — минимум 70 см между основными элементами кухни.
Ещё одна ошибка — неиспользование всего доступного пространства. На небольшой кухне важно использовать каждый уголок: повесьте шкафы до потолка, установите полки или рейлинги. Даже узкие ниши можно превратить в удобные стеллажи, а подоконник — в дополнительную рабочую зону.
Также стоит заранее продумать расположение розеток и освещения. Неправильное их размещение или недостаток розеток может создать неудобства в будущем, особенно когда бытовая техника уже установлена.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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