Риэлтор рассказал, какая судьба ждёт Рижский вокзал, который продаёт РЖД

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Решение РЖД о продаже Рижского вокзала в Москве вызвало интерес профессионалов. Объект с богатой историей может стать частью коммерческого рынка недвижимости. Глава Гильдии риэлторов Константин Апрелев отметил, что продажа связана с множеством нюансов.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

"Рижский вокзал — это памятник регионального значения, что требует больших вложений и соблюдения специальных требований. Бизнес, не связанный с историей и культурой, может задуматься о таких расходах", — сказал Апрелев.

Эксперт подчеркнул, что статус памятника может быть как обременением, так и преимуществом. Но если вокзал выведут из реестра памятников, его рыночная привлекательность возрастет.

Варшавский вокзал в Петербурге был превращен в кинотеатр, фудкорт и концертную площадку. Апрелев предположил, что такой подход может быть полезен и для Рижского вокзала, пишет Общественная Служба Новостей.

Риэлтор считает, что здание может представлять интерес с точки зрения учебной и культурной инфраструктуры. Если РЖД перенесет учебные центры и музей в другое место, например, в Moscow City, вокзал станет непрофильным активом.

При этом Апрелев считает объявленную стоимость в миллиард рублей обоснованной и даже не слишком высокой для Москвы. Эксперт уверен, что 10 миллионов долларов за здание — это не так много, учитывая площадь и расположение. В центре Москвы можно найти помещения гораздо меньшей площади за те же деньги, добавил он.

Решение о покупке вокзала будет зависеть от множества факторов, включая статус памятника, инфраструктуру и возможность перепрофилирования. Если найдется инвестор, видящий в вокзале историческую и коммерческую ценность, сделка может стать выгодной для всех, заключил риэлтор.

Уточнения

Ри́жский вокза́л (до 1930 — Винда́вский, до середины 1930−х — Балти́йский, до 1948 — Рже́вский) — пассажирский терминал станции Москва-Рижская.



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