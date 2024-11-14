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Самый доступный участок земли в Московской области обойдётся покупателю в 100 тысяч рублей

1:42
Недвижимость

Анализ 200 наиболее доступных земельных участков в Московской области выявил, что их стоимость определяется различными факторами, такими как удалённость от МКАД, принадлежность к садовым товариществам, наличие коммуникаций и природные условия.

Самый доступный участок земли в Московской области обойдётся покупателю в 100 тысяч рублей
Фото: freepik.com by master1305, PDM

Согласно данным от экспертов инвестиционной компании Garnet, среди городских округов с наибольшим количеством таких предложений лидируют Можайский, Воскресенск, Дмитровский, Шаховская и Волоколамский. Самые доступные участки расположены на расстоянии от 100 до 140 км от МКАД, пишут "Вести Подмосковья".

Самый доступный участок находится в садовом товариществе "Автомобилист" в Коломне. Его площадь составляет 7 соток, а стоимость — 100 тысяч рублей. На участке есть электричество и водоснабжение, что позволяет использовать его для постоянного проживания.

Средняя стоимость в сегменте самых доступных участков составляет около 189 тысяч рублей. Отсутствие газа и централизованного водоснабжения влияет на цену, но базовая инфраструктура позволяет использовать участки для дачного и частично круглогодичного проживания.

Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet, отметила, что низкая стоимость земли в Московской области сохранится в категориях СНТ и отдалённых сёлах с плохо развитой инфраструктурой. Это может способствовать развитию территорий и привлечению инвесторов, особенно в связи с возможностью перевода некоторых участков в ИЖС.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.
 

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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