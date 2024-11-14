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Идеальная планировка спальни! Это крайне необходимо учесть

Недвижимость » Дизайн и интерьер

Правильное расположение мебели в спальне играет ключевую роль в создании комфортной и уютной обстановки. Грамотная расстановка не только помогает эффективно использовать пространство, но и улучшает циркуляцию воздуха.

Идеальная планировка спальни! Это крайне необходимо учесть
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Кровать является центральным элементом спальни, поэтому важно уделить внимание её расположению. Эксперты рекомендуют ставить кровать у стены, но оставлять небольшой зазор для удобного доступа. Это позволит свободно перемещаться по комнате и обеспечит комфортное использование мебели.

При планировке спальни следует учитывать расположение окон. Постарайтесь сделать так, чтобы кровать не находилась на одной линии с окном, что позволит избежать лишнего света и сквозняков. Обратите внимание на удобство штор или жалюзи, чтобы они обеспечивали приватность и возможность регулировать освещение в комнате.

Если у вас двуспальная кровать, рекомендуется разместить по одному ночному столику с каждой стороны. Это добавит удобства и функциональности, позволяя хранить все необходимые вещи под рукой — книги, очки, телефон. 

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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