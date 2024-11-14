Как правильно зонировать кухню в квартире-студии

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квартира-студия — популярный выбор, особенно среди владельцев небольших жилых площадей. Однако основной вызов при их обустройстве — грамотная организация пространства, чтобы оно оставалось комфортным и функциональным.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Особое внимание стоит уделить разделению кухонной зоны от жилого пространства.

Использование стеллажа между кухней и гостиной — отличный способ разделить зоны, не теряя ощущение открытости. Такой стеллаж не только служит визуальной перегородкой, но и предоставляет дополнительные места для хранения посуды и других нужных вещей. Для зонирования студии отлично подойдет барная стойка. Она занимает меньше места, чем полноценный обеденный стол, и при этом прекрасно выполняет функцию разделителя. Ещё один способ выделить кухонную зону — использовать разные покрытия для пола. Это может быть плитка на кухне и ламинат или паркет в зоне гостиной. Главное — выбрать контрастные материалы, которые создадут чёткое разделение.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.



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