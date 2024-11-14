Как правильно зонировать кухню в квартире-студии

Квартира-студия — популярный выбор, особенно среди владельцев небольших жилых площадей. Однако основной вызов при их обустройстве — грамотная организация пространства, чтобы оно оставалось комфортным и функциональным.
Особое внимание стоит уделить разделению кухонной зоны от жилого пространства.
Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.
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