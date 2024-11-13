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Как подобрать шкаф для спальни и избежать главных ошибок

2:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор шкафов для спальни — задача, требующая внимательного подхода, ведь именно от удачного подбора мебели будет зависеть функциональность и уют вашей комнаты. Чтобы не ошибиться с выбором, следует учитывать несколько ключевых моментов.

Как подобрать шкаф для спальни и избежать главных ошибок
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Первое, на что стоит обратить внимание, — это размеры шкафа и его вместимость. Выбирайте исходя из площади спальни и ваших потребностей в хранении вещей. Одностворчатый шкаф обычно имеет ширину 50-60 см, двустворчатый — 90-120 см, а стандартная высота составляет около 220 см.

Важно заранее измерить комнату и учесть расстояние до стен, дверей и окон, чтобы выбранная модель идеально вписалась в пространство.

Современные шкафы предлагают огромный выбор фасадов — от гладких и лаконичных до украшенных декоративными элементами. Вы можете выбрать распашные, раздвижные или откидные двери в зависимости от ваших предпочтений и особенностей планировки. 

Наиболее популярными материалами для шкафов являются МДФ и натуральная древесина. МДФ отличается доступностью и практичностью, а модели из дерева придают интерьеру элегантность и теплоту. При выборе шкафа обратите внимание на качество петель и направляющих — они должны быть прочными и надёжными.

Правильно организованное внутреннее пространство шкафа поможет оптимизировать хранение вещей. Полки, выдвижные ящики, корзины для белья, секции для обуви и вешалки для одежды — всё это сделает хранение более удобным и функциональным.

При выборе также обратите внимание на высоту и глубину шкафа. Высота прохода должна быть не менее 190 см, чтобы удобно заходить внутрь, а глубина проема — около 60 см. Это позволит легко разместить одежду и аксессуары, обеспечив доступ ко всем вещам.

Уточнения

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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