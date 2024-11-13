Эксперт составила топ опасных фэншуй-ошибок в доме

Согласно принципам фэншуй, окна, так же как и двери, играют важную роль в пропускании активной энергии ян в жилое пространство. Если окно расположено напротив двери, то в комнате будет много этой энергии.
Особенно это может быть проблематично, если посередине комнаты находится кровать, так как в таком случае человеку будет сложно найти спокойный сон. Об этом сообщает эксперт в области фэншуй, бацзы, астрологии и таро Елена Скуратова в интервью для "Москвы 24".
Для исправления данной ситуации можно не только пересмотреть расположение кровати, но и воспользоваться легкими занавесками, а также добавить в интерьер комнатные растения или небольшой фонтан. Эксперт также рекомендует установить подобные символические преграды в спальнях, где имеется множество окон.
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