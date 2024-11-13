Что убрать из ванной комнаты, чтобы она выглядела аккуратнее

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Некоторые элементы в ванной могут испортить её внешний вид. Чтобы создать ощущение порядка и уюта, стоит позаботиться о правильной системе хранения и убрать лишние предметы в закрытые ящики.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Полотенца

Не стоит перегружать ванную множеством полотенец — избыток текстиля лишь создаст впечатление беспорядка и захламлённости. Вместо этого лучше использовать стильные ящики или корзины для хранения. Оптимально выбирать однотонные полотенца нейтральных оттенков, чтобы интерьер выглядел более гармоничным.

Декоративная косметика

Для косметики лучше предусмотреть специальные органайзеры и ящики за зеркалом или под раковиной. Это поможет избежать беспорядка на поверхностях и сохранит эстетичный вид комнаты. При этом стоит помнить, что из-за высокой влажности в ванной некоторые косметические средства могут портиться, поэтому лучше держать их в других местах.

Бытовая химия

Разнообразные баночки, игрушки и средства для уборки не должны находиться на виду. Они часто создают неудобства и визуально загромождают пространство, что делает ванную неопрятной. Решением могут стать компактные и эстетичные емкости для хранения этих предметов, которые легко спрятать в шкаф или ящик.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



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