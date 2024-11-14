Такое расположение окон в доме ухудшит ваше самочувствие! Вот что вам нужно изменить

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт по фэншуй Елена Скуратова рассказала, что в доме очень важно правильно располагать окна, чтобы чувствовать себя хорошо, как сообщает Москва 24.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Так, ухудшить ваше самочувствие может окно, которое расположено напротив входной двери в комнату или сам дом. Это связано с тем, что через окна может проникать активная энергия ян.

"Однако если окно в помещении расположено напротив входной двери или той, что ведет в комнату, то положительная энергия ускоряется, превращаясь в негативную. Это чревато появлением апатии у домочадцев, ухудшением самочувствия, застоем в делах", — сказала эксперт.

Также не стоит располагать кровать на пути от двери к окну. В таком случае человеку будет очень тяжело засыпать. Если изменить интерьер невозможно, то необходимо хотя бы повесить на окно занавеску или поставить комнатное растение на подоконник.

Такая преграда нужна и в спальне, если у вас там много окон. В противном случае в комнату будет проникать большое количество активной энергии, которая будет приводить к бессоннице.

Уточнения

Фэншуй или фэн-шуй (кит. трад. 風水, упр. 风水, пиньинь fēngshuǐ — дословно — «ветер и вода») — даосская практика символического освоения (организации) пространства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.