У жительницы Нижнего Тагила арестовали дачу из-за долга за электричество

0:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жительница города рискует потерять свой дачный участок, расположенный в коллективном саду "Березка", из-за задолженности по оплате электричества. Судебные приставы установили, что ее долг составляет 286 тысяч рублей и наложили арест на ее имущество.

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Если задолженность не будет оплачена, дача может быть продана на аукционе, сообщили в Нижнетагильской энергосбытовой компании. Следует отметить, что кроме основной суммы, женщине придется дополнительно оплатить пеню и государственную пошлину, которые составляют 18 тысяч рублей, сообщает "Царьград".

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