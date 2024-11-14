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Вы неправильно ухаживаете за сливом для душа, вот что его повреждает

1:25
Недвижимость

Не игнорируйте регулярную уборку

Регулярная чистка слива для душа предотвращает образование отложений и засоров. Сделайте это частью своей уборки. Избегайте использования агрессивных химикатов. Они могут повредить трубы и нанести вред окружающей среде. Вместо этого выбирайте натуральные или мягкие чистящие средства.

Вы неправильно ухаживаете за сливом для душа, вот что его повреждает
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Не выливайте масло в канализацию

Масло может затвердеть и засорить слив. Вместо этого выбросьте масло в мусорное ведро.

Избегайте смывки крупных предметов

Смывание крупных предметов в канализацию может привести к закупорке. Утилизируйте их правильно в мусорное ведро.

Не забудьте использовать сливную крышку

Использование крышки слива может помочь улавливать волосы и более крупный мусор, предотвращая их попадание в канализацию и образование засоров.

Не пренебрегайте регулярным техническим обслуживанием

Регулярно проверяйте дренаж на наличие скоплений или мусора. Своевременно устраните проблему, чтобы предотвратить ее усугубление. Если вы столкнулись с засором, не применяйте чрезмерную силу или острые предметы для его устранения. Это может привести к повреждению труб. Вместо этого попробуйте использовать вантуз или дренажную змейку.

 

Уточнения

Слив в сантехнике — часть сантехнического устройства: слив унитаза, слив ванны и т. д.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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