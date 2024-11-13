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Бумажные, флизелиновые или акриловые? Как выбрать обои для спальни

1:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Спальня — это место, где мы отдыхаем и восстанавливаем силы, поэтому выбор обоев для этого помещения требует особого внимания. 

Бумажные, флизелиновые или акриловые? Как выбрать обои для спальни
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

1. Бумажные обои

Самый доступный вариант, который идеально подходит для тех, кто ищет экономичное решение. Бумажные обои пропускают воздух, экологически безопасны и не содержат токсичных веществ. Однако они менее долговечны и подвержены воздействию влаги и солнечного света. Срок службы — около 3-5 лет.

2. Флизелиновые обои

Эти обои отличаются прочностью и устойчивостью к деформации. Подходят для скрытия небольших дефектов на стенах и могут использоваться для покраски. Они не выгорают и легко моются, что делает их долговечным вариантом.

3. Акриловые обои

Это бумажные обои с акриловым напылением, что придает им повышенную устойчивость к влаге и механическим повреждениям. Они обладают разнообразной текстурой и выпускаются в различных цветах.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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