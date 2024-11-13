Как зонировать кухню и жилую зону в квартире-студии: 4 главных правила

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Квартира-студия — это отличное решение для небольших пространств, которое позволяет создать стильный и уютный интерьер. Однако из-за ограниченной площади важно максимально грамотно организовать пространство.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

В маленьких квартирах цвет играет решающую роль. Светлые оттенки, такие как бежевый, белый и светло-серый, визуально увеличивают помещение, создавая ощущение простора. Чтобы интерьер не выглядел стерильным, добавьте яркие акценты — например, с помощью штор, декоративных подушек или кухонного фартука. Это создаст уют и разбавит монотонность. Одна центральная лампа в квартире-студии не обеспечит достаточного освещения. Для зонирования пространства используйте разные источники света. Над обеденной зоной хорошо смотрятся подвесные светильники, создающие атмосферу уюта. Рабочую зону кухни можно осветить спотами или светодиодной лентой, чтобы сделать её функциональнее.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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