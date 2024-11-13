Как зонировать кухню и жилую зону в квартире-студии: 4 главных правила

Квартира-студия — это отличное решение для небольших пространств, которое позволяет создать стильный и уютный интерьер. Однако из-за ограниченной площади важно максимально грамотно организовать пространство.
Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.
Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.
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Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.