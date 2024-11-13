На что обратить внимание при выборе дивана

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Диван — это центральный элемент в любой современной гостиной, создающий уют и комфорт для всей семьи. Это не просто мебель, а место для отдыха, общения и уединения. Поэтому к его выбору нужно подходить ответственно и внимательно.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Размер

Первое, что стоит учитывать при выборе дивана, — это размер и его соответствие планировке комнаты. Тщательно измерьте площадь, где вы планируете разместить диван. Важно предусмотреть достаточное пространство для свободного перемещения, чтобы диван не блокировал проходы и не создавал ощущение тесноты.

Помимо длины и ширины, обращайте внимание на глубину сидений. Слишком глубокие диваны могут быть неудобными для пожилых людей и тех, кому сложно вставать. Оптимально подобрать такую глубину, чтобы диван был комфортным для всех членов семьи.

Каркас и материалы

Качество дивана напрямую зависит от материалов, из которых он изготовлен. Каркас из твёрдых пород дерева или стали обеспечивает прочность и устойчивость на долгие годы. Внутренние наполнители также играют ключевую роль: пенополиуретан высокого качества или пружинные блоки сохраняют форму дольше и обеспечивают поддержку.

Обивка

Что касается обивки, то здесь важна её износостойкость и практичность. Кожа отличается долговечностью и лёгкостью в уходе, но может выцветать под прямыми солнечными лучами. Тканевая обивка более разнообразна по цветам и текстурам, но требует более частого ухода. Отличным вариантом является микрофибра, сочетающая прочность и эстетичность.

Стиль

Помимо функциональности, дизайн дивана играет важную роль в общем восприятии гостиной. Если вы предпочитаете классический стиль, выбирайте модели с глубокими сиденьями и традиционными формами. Для более современных интерьеров подойдут минималистичные диваны с чистыми линиями.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.