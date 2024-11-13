Как сделать маленькую кухню уютной и функциональной

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Маленькая кухня — это не приговор! Даже в ограниченном пространстве можно создать уют и удобство. Вот несколько полезных советов, которые помогут сделать вашу кухню более функциональной.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Используйте подоконник с умом

Если на вашей кухне нет места для хранения, не забывайте о подоконнике. Вместо того чтобы оставлять его пустым, можно разместить горшочки с ароматными травами или маленькие растения, которые украсят интерьер и добавят свежести.

Умное хранение крышек

Если на кухне много крышек, всегда возникает вопрос, куда их деть. Лучший способ — использовать крючки или специальные держатели для крышек. Это освободит место в шкафах.

Добавьте текстиль для уюта

Чтобы кухня не выглядела холодной и неуютной, стоит добавить немного текстиля. Стильный ковёр, красивые занавески и скатерти из натуральных тканей могут мгновенно изменить атмосферу на кухне. Полотенца и другие текстильные аксессуары добавят тепла и домашнего уюта.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.