Как сделать маленькую кухню уютной и функциональной

Маленькая кухня — это не приговор! Даже в ограниченном пространстве можно создать уют и удобство. Вот несколько полезных советов, которые помогут сделать вашу кухню более функциональной.
Если на вашей кухне нет места для хранения, не забывайте о подоконнике. Вместо того чтобы оставлять его пустым, можно разместить горшочки с ароматными травами или маленькие растения, которые украсят интерьер и добавят свежести.
Если на кухне много крышек, всегда возникает вопрос, куда их деть. Лучший способ — использовать крючки или специальные держатели для крышек. Это освободит место в шкафах.
Чтобы кухня не выглядела холодной и неуютной, стоит добавить немного текстиля. Стильный ковёр, красивые занавески и скатерти из натуральных тканей могут мгновенно изменить атмосферу на кухне. Полотенца и другие текстильные аксессуары добавят тепла и домашнего уюта.
Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
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