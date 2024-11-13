Как обновить интерьер без ремонта и вложений

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Изменить атмосферу в доме, сделать его более уютным и стильным можно и без ремонта, и без помощи профессионалов. Эти простые и доступные способы обновить пространство подойдут всем.

Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Порядок

Первый шаг к преображению дома — это наведение идеального порядка. Независимо от того, сколько красивых декоров и новых предметов вы добавите в интерьер, если в доме будет пыль и грязь, результат будет не так впечатляющ. Избавьтесь от лишних вещей, мусора и грязи, а затем приступайте к следующему этапу.

Ремонтируйте мебель

Старые или поврежденные предметы мебели всегда бросаются в глаза, поэтому стоит обратить внимание на крупногабаритную мебель. Если диван или кресло потеряли вид, можно перетянуть их новыми тканями.

Декор

Декор стен — один из самых простых и универсальных способов изменить внешний вид комнаты. Развесьте картины, фотографии, создайте композиции из растений или выкладывайте фигурки из любимых материалов.

Обновите текстиль

Старые шторы можно заменить на новые, более современные, или использовать жалюзи. Это не только улучшит внешний вид комнаты, но и поможет создать более светлый и современный интерьер.

Используйте растения

Живые или искусственные растения всегда добавляют комнате свежести и уюта. Они могут быть крупными или маленькими, но главное, чтобы они нравились вам. Растения не только украшают, но и очищают воздух, делая пространство более комфортным.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.



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