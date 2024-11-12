Эти обои стоят 79 тысяч долларов

Обои, стоимость которых может достичь сотен тысяч долларов, поражают воображение своей красотой и уникальностью. Одна из таких коллекций была создана на французской фабрике, которая специализируется на производстве эксклюзивных обоев ручной работы.
Самой дорогой является коллекция, названная "Войны за независимость" (Les Guerres D'Independence). Эти обои состоят из 32 отдельных панелей и предназначены для стен длиной 15,4 метра. Их стоимость достигает 79 тысяч долларов.
Эта коллекция заслуженно вошла в книгу рекордов Гиннеса как одна из самых дорогих в мире. Фабрика, которая её выпускает, известна своим мастерством в создании панорамных настенных декораций, часто с использованием деревянных блоков.
Кроме коллекции "Войны за независимость", в числе самых дорогих обоев также присутствуют работы британского художника Марка Эванса и известной фирмы "Handpainted de Gournay", которая изготавливает обои в стиле шинуазри.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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