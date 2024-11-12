Эти обои стоят 79 тысяч долларов

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обои, стоимость которых может достичь сотен тысяч долларов, поражают воображение своей красотой и уникальностью. Одна из таких коллекций была создана на французской фабрике, которая специализируется на производстве эксклюзивных обоев ручной работы.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons

Самой дорогой является коллекция, названная "Войны за независимость" (Les Guerres D'Independence). Эти обои состоят из 32 отдельных панелей и предназначены для стен длиной 15,4 метра. Их стоимость достигает 79 тысяч долларов.

Эта коллекция заслуженно вошла в книгу рекордов Гиннеса как одна из самых дорогих в мире. Фабрика, которая её выпускает, известна своим мастерством в создании панорамных настенных декораций, часто с использованием деревянных блоков.

Кроме коллекции "Войны за независимость", в числе самых дорогих обоев также присутствуют работы британского художника Марка Эванса и известной фирмы "Handpainted de Gournay", которая изготавливает обои в стиле шинуазри.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



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