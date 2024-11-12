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Где разместить зеркало, чтобы спальня стала комфортней

1:19
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зеркало — это неотъемлемая часть любого дома. Оно не только позволяет видеть своё отражение, но и создаёт особую атмосферу в комнате, расширяя пространство и добавляя света. Однако важно правильно выбрать место для зеркала, чтобы оно гармонично вписалось в интерьер и не вызывало дискомфорта.

Где разместить зеркало, чтобы спальня стала комфортней
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Оптимальные места для размещения зеркала

  1. На стене напротив кровати. Такой вариант позволяет любоваться своим отражением сразу после пробуждения. Однако важно расположить зеркало немного выше уровня кровати, чтобы случайное отражение не испугало вас рано утром. Это создаст приятное ощущение простора и света в комнате.
  2. На входной двери шкафа. Практичное и удобное решение — разместить зеркало на дверце шкафа. Это позволяет быстро оценить свой внешний вид во время примерки одежды, не отходя от шкафа. 

Места, которых лучше избегать

  1. Лучше не устанавливать зеркало напротив окна. Такое расположение может создавать чувство беспокойства и внутреннего дискомфорта. Свет, отражающийся от окна, может создавать блики и мешать расслабиться.
  2. Зеркало напротив двери способно нарушать ощущение уединения в спальне.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения). 

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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