Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манго в кулинарии: идеи для использования в различных блюдах
Долгая и счастливая жизнь собаки: советы по уходу
Раскрыта причина, по которой "Зенит" станет чемпионом РПЛ
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
В России создали систему выявления загрязнений с помощью моллюсков
Юлия Ковальчук поразмышляла о возрасте в свой день рождения
Нежные котлеты из индейки: простой рецепт для идеального обеда
Ракета SpaceX готовится к шестому испытательному полёту Starship
Простые идеи для стильного разделения комнаты

Как правильно выбрать обои для разных комнат?

2:44
Недвижимость » Ремонт

Многие люди при ремонте квартир предпочитают выбирать обои для отделки стен. Но часто бывает сложно подобрать их по оттенку, так как каждый цвет оказывает значительное влияние на наше настроение и самочувствие. 

Как правильно выбрать обои для разных комнат?
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Эффект различных оттенков

  1. Красный добавляет уюта и дарит ощущение тепла. Он может согреть комнату и создать атмосферу комфорта.
  2. Жёлтый придаёт бодрости и способствует стимуляции нервной системы, заряжая энергией.
    Зелёный помогает расслабиться и повышает работоспособность, отлично подходит для борьбы с бессонницей.
  3. Синий привносит в интерьер нотки торжественности и создаёт ощущение спокойствия.
  4. Белый делает пространство воздушным и лёгким, что особенно полезно в тёмных и тесных помещениях.
  5. Голубой визуально расширяет пространство и придаёт ощущение свежести, особенно в маленьких комнатах.

При выборе обоев важно учитывать освещение в комнате: чем темнее помещение, тем светлее и теплее должны быть его оттенки, чтобы визуально добавить света и уюта.

Советы по оформлению разных комнат

  1. Прихожая. Это место, где встречают гостей, поэтому его можно сделать более ярким и запоминающимся. Подойдут обои с декоративными узорами или отделка деревом, чтобы создать эффект тепла и гостеприимства.
  2. Гостиная. Это зона для отдыха и общения всей семьи, поэтому для неё подойдут уютные и тёплые оттенки. Мягкая мебель, ковры и картины на стенах дополнят интерьер. На окнах можно повесить стильные шторы.
  3. Кухня. Для маленькой кухни отлично подойдут жизнерадостные светло-зелёные обои с мелкими цветами. Если в помещении много шкафчиков и полок, допустимо использование коричневых оттенков. В столовой лучше выбрать оранжевые цвета, чтобы добавить тепла и уюта.
  4. Спальня. Здесь важна атмосфера покоя и уюта. Обои сине-лиловых тонов с изящным рисунком создадут атмосферу расслабления. Голубые оттенки добавят свежести и чистоты.
  5. Детская комната. Важно, чтобы пространство нравилось ребёнку, поэтому лучше выбирать спокойные и не слишком насыщенные цвета. Хорошо смотрится сочетание белого с красным, создавая атмосферу игры и уюта.
  6. Кабинет. В рабочей зоне важна концентрация, поэтому обои со скромным рисунком и зелёные оттенки будут лучшим выбором для создания продуктивной атмосферы.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США
Экономика и бизнес
Фирменные ботинки БелАЗ стоят в десять раз дешевле санкционных Timberland из США Аудио 
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке
Авто
ГАИ назвала способ избежать лишения прав при обгоне тихохода по встречке Аудио 
Тысячи буревестников выбросились на берег
Домашние животные
Тысячи буревестников выбросились на берег Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Манго в кулинарии: идеи для использования в различных блюдах
Долгая и счастливая жизнь собаки: советы по уходу
Как правильно выбрать обои для разных комнат?
Раскрыта причина, по которой "Зенит" станет чемпионом РПЛ
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
В России создали систему выявления загрязнений с помощью моллюсков
Юлия Ковальчук поразмышляла о возрасте в свой день рождения
13 ноября: Великий Августин, сказка об Алисе и конструктор лунохода
Нежные котлеты из индейки: простой рецепт для идеального обеда
Ракета SpaceX готовится к шестому испытательному полёту Starship
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.