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Простые идеи для стильного разделения комнаты

1:35
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Иногда возникает желание разграничить большое помещение и создать уютный уголок, не теряя ощущения простора. Это можно сделать с умом, одновременно придавая интерьеру оригинальный вид.

Простые идеи для стильного разделения комнаты
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain

Зонирование большой комнаты может быть не менее сложным, чем обустройство маленькой, но при этом даёт широкие возможности для экспериментов.

Один из самых практичных способов разделить пространство — использовать книжный шкаф. Это не только зонирует помещение, но и создаёт дополнительные места для хранения. Такой элемент лучше всего заказывать по индивидуальным размерам, чтобы он идеально вписался в интерьер. 

Если нужен способ разделить комнату, не перегружая её лишними перегородками, на помощь придут шторы. Достаточно установить потолочную рейку и повесить занавески до пола. Они легко отодвигаются в стороны, создавая ощущение уюта и мягкости. Это особенно полезно для просторных помещений, где хочется добавить домашней теплоты.

Стеклянные перегородки в индустриальном стиле. Такие конструкции обычно ассоциируются с лофт-интерьерами и часто используются в ванных комнатах. Однако их можно успешно применить и для зонирования жилых помещений. 

Если требуется более основательное разделение пространства, отличным решением станет использование гипсокартонных конструкций с алюминиевыми профилями. Это позволяет создать полноценную стену, обеспечивая звукоизоляцию с помощью минеральной ваты. 

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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