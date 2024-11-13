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Риэлтор рассказал, как относиться к распродажам квартир и акциям от застройщиков

3:22
Недвижимость

Основатель и почётный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как нужно правильно относиться к акциям и распродажам квартир от застройщиков.

Риэлтор рассказал, как относиться к распродажам квартир и акциям от застройщиков
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, PDM

Эксперт согласился, что сейчас некоторые застройщики объявили о скидках. При этом сложно сказать, поднимали ли они цены перед предоставлением скидок. Важно учитывать, что сейчас рынок покупателя, и можно торговаться, напомнил Апрелев.

"Если вам предлагают квартиру на распродаже, что в этом случае вы не можете торговаться, это, наверное, проблема психологического свойства. Я думаю, что можно все равно торговаться, даже если вам в черную пятницу что-то предлагают, если при этом вы понимаете, что цена этой квартиры отличается невыгодно по отношению к тем ценам, которые предлагают другие конкуренты в этом районе с такими же условиями", — сказал Апрелев.

Важно тщательно обдумывать покупку, проводить мониторинг района, объекта, сроков строительства и других аспектов. При выходе на торги нужно обосновывать необходимость дополнительной скидки. Нужно тщательно проверять договоры. Финансовые вопросы следует системно обсуждать и анализировать каждый объект, подчеркнул риэлтор.

Не стоит спешить с покупкой квартиры из-за черной пятницы. Важно анализировать акции застройщиков, сравнивать цены на объекты с другими периодами продаж, по какой цене они продавались, общаться с людьми, то есть реально находиться в процессе, отметил Апрелев.

При этом риэлтор уверен, что на привлекательные акции от застройщиков всегда стоит обращать внимание, просто нужно подходить к ним вдумчиво, аналитически.

"Если вам говорят, что скидка там, например, 30% или 25%, надо просто все равно эту цену даже со скидкой сравнивать с рынком. На акции вестись надо. Надо смотреть просто, анализировать. То есть в любом случае то, что вам говорят, может не соответствовать реалиям. То есть говорят о том, что они предоставляют скидку 30%, а на самом деле они до этого подняли на те же 25%, например, процентов цены за квадратные метры в этих домах. Такое вполне может быть. Или на 40 подняли, потом на 30 опустили. То есть надо все сопоставлять", — объяснил Апрелев.

Акции застройщиков всегда предлагают скидки, чтобы удержать долю рынка в продажах новостроек. Риэлтор напомнил, что сейчас многие девелоперы предлагают нулевую ставку по ипотеке на 5-6 лет с перспективой снижения ипотечной ставки в будущем. Важно сравнивать цены на объекты с ценами на аналогичное готовое жилье. Если цены у других ниже, есть повод поторговаться, добавил эксперт.

"На самом деле распродажа — это просто повод посмотреть и проверить лишний раз, действительно ли это распродажа с реальными скидками или нет. Распродажа — это повод посмотреть на увеличившийся объем предложения. И это расширяет количество предложений. А вот увеличение ассортимента — это в любом случае повод посмотреть более пристальным взглядом. Может быть, это как раз та квартира вашей мечты", — заключил риэлтор.

Уточнения

Риэлтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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