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В период распродаж покупателей квартир подстерегает больше опасностей, чем в обычные дни?
1:35
Недвижимость

Основатель и почётный член Гильдии риэлторов России Константин Апрелев в интервью с Pravda.Ru ответил на вопросы о рисках, связанных с покупкой недвижимости в период распродаж типа "Чёрной пятницы" и ей подобных.

В период распродаж покупателей квартир подстерегает больше опасностей, чем в обычные дни?
Фото: freepik.com

Эксперт считает, что риски при покупке жилья в период распродажи такие же, как и в обычные дни. Тема какой-то особенной опасности при покупки недвижимости в период распродаж, по мнению риэлтора, не имеет под собой оснований.

"На мой взгляд, риск черной пятницы ничем не отличается от других рисков покупки недвижимости в другие даты, в другие дни. В любом случае, нужно внимательно читать все договоры, которые предлагаются к заключению", — сказал Апрелев.

Эксперт добавил, что в любом случае всегда необходимо мониторить ситуацию по каждому объекту и застройщику, собирать отзывы и общаться с другими покупателями. Нужно всегда анализировать структуру сделки и платежи, заметил риэлтор, добавив, что в дни распродаж дополнительных рисков при покупке квартиры он не видит.

"И после анализа не покупать чего-то, если вас это немножко напрягает с точки зрения непонимания структуры сделки, каких-то обязательств, каких-то платежей. Всегда нужно смотреть конкретику по договору, конкретику по объекту… Вопросы, особенно финансового характера, нужно системно обсуждать и анализировать каждый объект. Не стоит спешить покупать квартиру в чёрную пятницу, это неразумно", — добавил Апрелев.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
 

Чёрная пятница (англ   lang="en">Black Friday) — пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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