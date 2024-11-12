Эксперты назвали дешевый способ вернуть кухонной раковине обновленный вид

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты рекомендуют смешать 100 миллилитров столового уксуса с 50 граммами мелкой соли в стеклянной емкости до получения густой пасты. Этот состав следует нанести на поверхность раковины и оставить на 20-30 минут. После этого нужно тщательно обработать сантехнику губкой, а затем смыть остатки раствора теплой водой.

Фото: commons.wikimedia. org by Marlith, CC BY-SA 3.0

Если же на раковине образовался толстый слой жира, можно использовать соду как эффективное средство, передают "БелНовости".

Для того чтобы приготовить этот состав, нужно взять по две столовые ложки всех ингредиентов. Затем добавьте немного воды, чтобы смесь стала пастообразной. После этого нанесите получившуюся смесь на губку и тщательно протерите раковину.

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