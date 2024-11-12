Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом
Усталость мозга - причина агрессивного поведения
Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода

Эксперты назвали дешевый способ вернуть кухонной раковине обновленный вид

0:48
Недвижимость

Специалисты рекомендуют смешать 100 миллилитров столового уксуса с 50 граммами мелкой соли в стеклянной емкости до получения густой пасты. Этот состав следует нанести на поверхность раковины и оставить на 20-30 минут. После этого нужно тщательно обработать сантехнику губкой, а затем смыть остатки раствора теплой водой.

Эксперты назвали дешевый способ вернуть кухонной раковине обновленный вид
Фото: commons.wikimedia. org by Marlith, CC BY-SA 3.0

Если же на раковине образовался толстый слой жира, можно использовать соду как эффективное средство, передают "БелНовости".

Для того чтобы приготовить этот состав, нужно взять по две столовые ложки всех ингредиентов. Затем добавьте немного воды, чтобы смесь стала пастообразной. После этого нанесите получившуюся смесь на губку и тщательно протерите раковину.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Наука и техника
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные Аудио 
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать
Авто
Ошибки водителей зимой: что нельзя делать Аудио 
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Последние материалы
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом
Усталость мозга - причина агрессивного поведения
Музыкант Андрей Решетин считает, что Борис Гребенщиков* выжил из ума
Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.