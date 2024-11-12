Эксперты назвали отпугивающие покупателей цвета в интерьере

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Яркие цветовые решения могут оказывать угнетающее воздействие. Например, акцентная стена, окрашенная полностью в красный цвет, может произвести негативное первое впечатление, что отметили 59% дизайнеров.

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Красный может показаться чрезмерно ярким для некоторых покупателей. Также 53% экспертов указывают на то, что изобилие лаймового оттенка может создать неприятное ощущение давления на жильцов, пишет New York Post (NYP).

Ярко-желтый цвет тоже может отпугивать потенциальных покупателей — с этим согласны 40% специалистов, в то время как 19% высказываются в защиту горчичного. Кроме того, есть вероятность, что бирюзовый (9% голосов) и угольный черный (4% голосов) цвета также станут причиной отказа покупателей от сделки.

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