Загородное жилье в Тюмени к концу года может подешеветь на 10%

Исключение составят лишь хорошо обустроенные дома, оснащенные отоплением, водоснабжением, а также ванной и туалетом внутри.
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин подчеркивает, что общий объем сделок на рынке недвижимости может сократиться в связи с увеличением процентных ставок по кредитам. Это, в свою очередь, может привести к снижению цен на загородное жилье в будущем, передает nashgorod.ru.
Такого же мнения придерживается и руководитель дополнительного офиса агентства "СОВА Недвижимость" Роман Малысевич. Он отмечает, что в условиях повышения ипотечных ставок спрос на загородные дома зимой может упасть на 40%.
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Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.