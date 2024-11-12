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Загородное жилье в Тюмени к концу года может подешеветь на 10%

0:48
Недвижимость

Исключение составят лишь хорошо обустроенные дома, оснащенные отоплением, водоснабжением, а также ванной и туалетом внутри.

Загородное жилье в Тюмени к концу года может подешеветь на 10%
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве России Дмитрий Морковкин подчеркивает, что общий объем сделок на рынке недвижимости может сократиться в связи с увеличением процентных ставок по кредитам. Это, в свою очередь, может привести к снижению цен на загородное жилье в будущем, передает nashgorod.ru.

Такого же мнения придерживается и руководитель дополнительного офиса агентства "СОВА Недвижимость" Роман Малысевич. Он отмечает, что в условиях повышения ипотечных ставок спрос на загородные дома зимой может упасть на 40%.

 

 

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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