Эксперты объяснили повышенный интерес россиян к дальневосточной ипотеке

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Согласно информации, с начала года объем выданных дальневосточных ипотек вырос до 190 миллиардов рублей. Чернов обратил внимание на новые правила, которые сделали эту программу более привлекательной для населения: теперь сумма займа на вторичном рынке под ставку два процента годовых увеличилась до девяти миллионов рублей.

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области is licensed under Creative Common Attribution 4.0 International

Для учителей и врачей сняты ограничения по стажу работы, что позволяет им получать кредиты без дополнительных требований. Об этом сообщил аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Также стоит отметить, что в данную программу теперь включается значительное число россиян, передают "Известия".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.