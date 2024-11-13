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Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора

1:29
Недвижимость

Как выбрать обои

Перед тем как купить обои, определитесь, что вы хотите видеть в результате ремонта. Например, важно понимать, какую атмосферу вы хотите создать в комнате.

Обои удачно дополнят интерьер, если следовать этим правилам выбора
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Если это спальня, важно, чтобы интерьер не был слишком светлым. Выбирайте спокойные цвета для стен. Если это кухня или гостиная, вы можете выбрать более яркие цвета обоев.

Кроме того, подумайте, хотите ли вы, чтобы весь дом был в едином стиле или каждая комната должна быть уникальна по цвету и дизайну. Главное — правильно подобрать оттенок и фактуру. Вы можете выбрать гладкие обои, если у вас прямые стены, а стиль дома минималистичен. Фактурные обои добавят больше тепла и уюта в интерьер.

Как выбрать стиль обоев

Обои должны соответствовать стилю вашего дома. Если это классика, выбирайте простые, мягкие оттенки, например, белый, серый, бежевый. Лучше всего подойдут обои без ярких рисунков и узоров.

Для яркого интерьера подойдут красочные обои разных цветов и фактур. Например, можно выбрать обои с цветами, полосами, узорами и рисунками. Также можно украсить интерьер одной или двумя акцентными стенами. Это означает, что большинство стен нейтральных цветов, а одна более яркая и красочная.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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