Что обязательно нужно учитывать перед чисткой мягкой мебели, чтобы её не испортить

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно чистить мягкую мебель

Прежде всего, ищите на мебели бирку с кодом для чистки. Если бирки нет, то нужно проверить реакцию материала на чистящее средство на незаметном участке мебели. Во время уборки хорошо проветривайте помещения и избегайте источников открытого огня.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Не используйте слишком много воды при очистке, так как это может привести к образованию плесени на поверхности. Если вы видите код "W", вы можете использовать растворители на водной основе для чистки обивки. Код "S" означает, что для удаления загрязнений можно использовать безводный растворитель.

Если вы видите код "WS", на мебельной ткани можно использовать средства на водной основе или на основе растворителя. Код "Х" означает, что для очистки пятен подойдет любое моющее средство.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.





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