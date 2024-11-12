Пять способов распознать аферистов среди строителей

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Строительный рынок насыщен предложениями от различных компаний и частных мастеров, однако не все из них добросовестны. Одним из самых распространенных способов обмана является использование фирм-однодневок, которые предлагают очень низкие цены и быстрое выполнение работы, но после получения предоплаты исчезают, не начиная ремонт. Также мошенники могут завышать стоимость стройматериалов или же не предоставлять клиентам чеки, а сами закупать материалы по завышенным ценам.

Фото: Вадим Савицкий

Другим видом обмана является некачественный ремонт: пропуск важных этапов (грунтовка, покраска в один слой) или выполнение ненужных работ, например, выравнивание уже ровных стен. Чтобы избежать таких проблем, важно тщательно проверять каждую фирму и ее сотрудников, заключать договор с юридическим лицом и оплачивать работу поэтапно. Также стоит проверять выполнение каждого этапа ремонта, чтобы избежать излишних затрат и получения некачественных услуг.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.



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