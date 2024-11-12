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Как избежать ошибок при выборе мастера для ремонта

1:41
Недвижимость

Ремонт квартиры — это серьезное дело, которое требует планирования и финансовых вложений. Если вы хотите создать в доме атмосферу уюта, простая замена декоративных элементов, таких как подушки или пледы, может не дать желаемого эффекта. Для этого нужно либо обновить старый интерьер, либо полностью провести капитальный ремонт.

Как избежать ошибок при выборе мастера для ремонта
Фото: freepik.com

Первым шагом в этом процессе будет составление сметы, которая зависит от объема работ. В случае косметического ремонта, например, замены обоев, план действий будет прост: выбрать обои, клей и нанять мастера. Для капитального ремонта потребуется более детализированный план, в который войдут такие работы, как замена пола, покраска стен, установка дверей или облицовка кафелем. Важно заранее изучить цены на материалы или, если вам не хватает времени, обратиться к профессионалу для составления сметы.

Также стоит учитывать, что ремонт может быть выполнен собственными силами или с привлечением специалистов. В последнем случае необходимо тщательно выбрать подрядчика, проверив его рекомендации и портфолио. Для защиты своих интересов рекомендуется составить письменное соглашение с обязательством выполнения работы по стандартам качества. Если времени на все это не хватает, можно воспользоваться услугами компаний, которые берут на себя весь процесс — от планирования до реализации.

Однако такие услуги не из дешевых. Во время ремонта желательно покинуть квартиру, чтобы не мешать мастерам и обеспечить сохранность своих вещей.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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