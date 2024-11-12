Как избежать ошибок при выборе мастера для ремонта

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт квартиры — это серьезное дело, которое требует планирования и финансовых вложений. Если вы хотите создать в доме атмосферу уюта, простая замена декоративных элементов, таких как подушки или пледы, может не дать желаемого эффекта. Для этого нужно либо обновить старый интерьер, либо полностью провести капитальный ремонт.

Фото: freepik.com

Первым шагом в этом процессе будет составление сметы, которая зависит от объема работ. В случае косметического ремонта, например, замены обоев, план действий будет прост: выбрать обои, клей и нанять мастера. Для капитального ремонта потребуется более детализированный план, в который войдут такие работы, как замена пола, покраска стен, установка дверей или облицовка кафелем. Важно заранее изучить цены на материалы или, если вам не хватает времени, обратиться к профессионалу для составления сметы.

Также стоит учитывать, что ремонт может быть выполнен собственными силами или с привлечением специалистов. В последнем случае необходимо тщательно выбрать подрядчика, проверив его рекомендации и портфолио. Для защиты своих интересов рекомендуется составить письменное соглашение с обязательством выполнения работы по стандартам качества. Если времени на все это не хватает, можно воспользоваться услугами компаний, которые берут на себя весь процесс — от планирования до реализации.

Однако такие услуги не из дешевых. Во время ремонта желательно покинуть квартиру, чтобы не мешать мастерам и обеспечить сохранность своих вещей.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.



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