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Россиянам назвали самые простые типы перепланировок в квартире

0:43
Недвижимость

Вероника Романова, специалист по реконструкции недвижимости, отмечает несколько доступных вариантов такого подхода.

Россиянам назвали самые простые типы перепланировок в квартире
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Одним из хороших способов увеличить пространство является объединение ванной комнаты и туалета. Также можно расширить полезную площадь за счёт различных подсобных помещений, коридора, встроенных шкафов или кладовых, передает NEWS. ru.

Эти элементы могут помочь скрыть бытовую технику, например, стиральную машину. Такой вид ремонта в основном затрагивает внутренние стены, однако владельцу квартиры нужно будет позаботиться о гидроизоляции и оформить акт о проведении скрытых работ.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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