Цены на московские новостройки почти прекратили свой рост

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В октябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках Москвы, включая Новую Москву, составила 526 тысяч рублей. За месяц темпы роста цен замедлились до 0,8 %, в то время как в предыдущие два месяца они составляли 3,2 %. Такие данные обнародовал управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Массовая недвижимость подорожала на 0,3 % до 331 тысячи рублей за квадратный метр, объекты бизнес-класса потеряли в цене 0,2 % (471 тысяча рублей за квадратный метр). Премиум-недвижимость выросла в цене на 1,3 % (до 759 тысяч рублей), а элитная недвижимость — на 1,5 % (до 2,1 миллиона рублей за квадратный метр), сообщает Газета.Ru.

Наиболее заметные изменения цен за месяц произошли в Юго-Западном и Западном административных округах, где квадратный метр подорожал на 2,2 % и подешевел на 1 % соответственно.

По мнению Руслана Сырцова, динамика октября показывает, что цены в крупнейших сегментах рынка московских новостроек практически перестали расти. Это связано с отменой льготной ипотеки под 8 %, усложнением условий действующих программ и высокими ставками по рыночной ипотеке, которые вынудили многих россиян отложить покупку жилья. Эксперт также отметил, что покупатели премиальной недвижимости не так сильно зависят от уровня ставок по ипотеке.

Согласно опросу Level Group, 82 % россиян предпочитают иметь собственное жильё, а не арендовать его.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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