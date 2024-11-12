Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ, не теряя при этом в комфорте

Вопросы оплаты услуг ЖКХ остаются актуальными, особенно в период сезонных колебаний. Как сократить расходы на электроэнергию, воду и отопление, не нарушая закон? Какие методы помогут снизить счета и не ухудшить условия проживания?
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Генеральный директор Центра энергоэффективности "21 век" Игорь Башмаков в разговоре с Ньюсинфо поделился проверенными способами экономии и рассказал, как легально оптимизировать расходы на коммунальные услуги, ведя при этом привычную комфортную жизнь.
По словам эксперта, для того, чтобы снизить затраты на электроэнергию, нужно:
Утеплить квартиру: энергоэффективные окна и теплоотражающие плёнки сократят потребность в обогревателях.
Перейти на энергоэффективное освещение: светодиодные лампы потребляют в пять раз меньше энергии, чем лампы накаливания.
Выбирать бытовую технику меньшей мощности: электрочайники и фены на один-полтора литра.
Учитывать энергоэффективность при выборе нового оборудования: модель класса A+++ потребляет на полкиловатта в сутки меньше электроэнергии, что может сэкономить десятки тысяч рублей в год.
Избегать режима Standby: отключать приборы от розетки или использовать пилотные выключатели, чтобы снизить потребление энергии.
Как экономить воду?
Устанавливать однорычажные шаровые краны для эффективного управления расходом воды.
Экономно использовать воду: закрывать кран после чистки зубов и мытья посуды.
Не оставлять воду включённой во время телефонных разговоров. Установка счётчиков и ночные тарифы
Установка счётчиков на воду — обязательное условие для сокращения расходов.
Использовать ночные тарифы: включать стиральную машину ночью, когда тарифы ниже.
Льготы и субсидии
Малоимущие граждане могут получать субсидии, если расходы на ЖКУ превышают установленный порог (13% в Москве или 22% в некоторых регионах).
Ветераны и участники событий имеют социальные льготы.
Уточнения
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.
Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.