Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ, не теряя при этом в комфорте

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вопросы оплаты услуг ЖКХ остаются актуальными, особенно в период сезонных колебаний. Как сократить расходы на электроэнергию, воду и отопление, не нарушая закон? Какие методы помогут снизить счета и не ухудшить условия проживания?

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Генеральный директор Центра энергоэффективности "21 век" Игорь Башмаков в разговоре с Ньюсинфо поделился проверенными способами экономии и рассказал, как легально оптимизировать расходы на коммунальные услуги, ведя при этом привычную комфортную жизнь.

По словам эксперта, для того, чтобы снизить затраты на электроэнергию, нужно:

Утеплить квартиру: энергоэффективные окна и теплоотражающие плёнки сократят потребность в обогревателях.

Перейти на энергоэффективное освещение: светодиодные лампы потребляют в пять раз меньше энергии, чем лампы накаливания.

Выбирать бытовую технику меньшей мощности: электрочайники и фены на один-полтора литра.

Учитывать энергоэффективность при выборе нового оборудования: модель класса A+++ потребляет на полкиловатта в сутки меньше электроэнергии, что может сэкономить десятки тысяч рублей в год.

Избегать режима Standby: отключать приборы от розетки или использовать пилотные выключатели, чтобы снизить потребление энергии.

Как экономить воду?

Устанавливать однорычажные шаровые краны для эффективного управления расходом воды.

Экономно использовать воду: закрывать кран после чистки зубов и мытья посуды.

Не оставлять воду включённой во время телефонных разговоров.

Установка счётчиков и ночные тарифы

Установка счётчиков и ночные тарифы Установка счётчиков на воду — обязательное условие для сокращения расходов.

Использовать ночные тарифы: включать стиральную машину ночью, когда тарифы ниже.

Льготы и субсидии

Малоимущие граждане могут получать субсидии, если расходы на ЖКУ превышают установленный порог (13% в Москве или 22% в некоторых регионах).

Ветераны и участники событий имеют социальные льготы.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



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