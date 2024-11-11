Россияне оформили по гаражной амнистии почти 470 тысяч объектов

За прошедшие три года граждане страны оформил в упрощенном порядке свыше 469 тысяч объектов, среди которых 167 тысяч гаражей и 302 тысячи земельных участков, на которых они расположены, приводит пресс-служба слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
В документе отмечается, что наибольшей активностью в рамках программы отличились Омская, Московская и Тюменская области. Эти регионы стали лидерами как по количеству зарегистрированных гаражей, так и по оформленным земельным участкам под ними, передает РИА Новости.
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