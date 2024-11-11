Как правильно установить биде в ванной комнате

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Биде — это сантехническое устройство, которое становится всё более популярным для соблюдения гигиены. Оно похожее на унитаз, но предназначено для очищения тела после использования туалета. Если ванная комната маленькая, лучше выбрать совмещенное биде или крышку-биде с электронным управлением, чтобы не загромождать пространство. В более просторных ванных комнатах биде можно установить отдельно, рядом с унитазом или душем.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Установка биде не сложная и напоминает установку унитаза. Для этого нужно подвести водоснабжение и канализацию, а также обеспечить правильное подключение смесителя и крепление устройства. При установке лучше использовать силиконовые прокладки вместо резиновых, а также герметизировать соединения с помощью силикона. После того как биде закреплено и подключено к системе водоснабжения и канализации, его можно использовать. Важно помнить, что слишком сильное крепление может повредить изделие, поэтому прикручивать его нужно аккуратно.

Уточнения

Электронные крышки-биде — многофункциональные устройства, предназначенные для подмывания после мочеиспускания или дефекации.



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