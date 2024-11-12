Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонардо Ди Каприо закатил вечеринку в стиле в стиле "Великого Гэтсби" в честь своего 50-летия
Платёжная система Мир прошла первый этап интеграции с иранской Shetab
Невероятный взрыв звёзд показал зарождение новых элементов
Избегайте этих ошибок при приготовлении компоста
Как сейчас живёт иеромонах Фотий из шоу Голос
Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных
Секреты итальянского счастья: отдых в Тенута-ди-Мурло
Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым
Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса

Кухня в квартире-студии будет удобной, если организовать её так

1:18
Недвижимость

Как обустроить кухню в квартире-студии

Вы можете работать над дизайном кухни как с дизайнером, так и самостоятельно. Для вас важно спроектировать кухню таким образом, чтобы она соответствовала размеру пространства и была удобна для приготовления пищи, приема пищи и встреч с семьей и друзьями.

Кухня в квартире-студии будет удобной, если организовать её так
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Выберите стиль кухни и мебели, который будет подходить ко всей квартире. Это же правило относится и к цветовой гамме интерьера. Ведь некоторые оттенки цветов плохо сочетаются друг с другом.

Как сделать кухню компактной

Для квартиры-студии важно, чтобы ваша кухня была максимально компактной. Поэтому выбирайте либо небольшое количество шкафов, либо их отсутствие. Можно уменьшить количество посуды. Уберите то, чем вы давно не пользовались или вообще никогда не использовали. Попробуйте отдать ненужные кухонные принадлежности друзьям или продать их в интернете.

Вам не нужно много мебели на кухне, если вы живете сами в квартире. Храните вещи правильно: в ящиках, полках на стене или встроенных в стену шкафах. Ненужные вещи можно хранить в кладовой.

Также стоит выбирать компактное оборудование, которое будет занимать минимум места.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Авто
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают на пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер М-72. Легендарный советский мотоцикл, ставший прародителем тяжёлой мототехники Дмитрий Плотников Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Последние материалы
Как сейчас живёт иеромонах Фотий из шоу Голос
Какие виды кофе вредят долголетию по мнению учёных
Секреты итальянского счастья: отдых в Тенута-ди-Мурло
Три секрета, чтобы борщ не стал оранжевым или бурым
Названы 5 эффективных упражнений для рельефного пресса
Пошаговый рецепт новогоднего торта в форме ёлочки
Технологии будущего в уходе за волосами — лазерная расчёска для роста волос
Как поведение собак зависит от их породы
Роскошь и динамика: рейтинг премиум-автомобилей
Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ, не теряя при этом в комфорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.