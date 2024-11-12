Кухня в квартире-студии будет удобной, если организовать её так

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как обустроить кухню в квартире-студии

Вы можете работать над дизайном кухни как с дизайнером, так и самостоятельно. Для вас важно спроектировать кухню таким образом, чтобы она соответствовала размеру пространства и была удобна для приготовления пищи, приема пищи и встреч с семьей и друзьями.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Выберите стиль кухни и мебели, который будет подходить ко всей квартире. Это же правило относится и к цветовой гамме интерьера. Ведь некоторые оттенки цветов плохо сочетаются друг с другом.

Как сделать кухню компактной

Для квартиры-студии важно, чтобы ваша кухня была максимально компактной. Поэтому выбирайте либо небольшое количество шкафов, либо их отсутствие. Можно уменьшить количество посуды. Уберите то, чем вы давно не пользовались или вообще никогда не использовали. Попробуйте отдать ненужные кухонные принадлежности друзьям или продать их в интернете.

Вам не нужно много мебели на кухне, если вы живете сами в квартире. Храните вещи правильно: в ящиках, полках на стене или встроенных в стену шкафах. Ненужные вещи можно хранить в кладовой.

Также стоит выбирать компактное оборудование, которое будет занимать минимум места.

Уточнения

Кварти́ра-сту́дия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой.



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