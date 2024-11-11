Как избежать ошибок при ремонте ванной комнаты

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната — это не только важная, но и особенная часть квартиры, требующая тщательного подхода при ремонте. Ошибки в отделке могут привести к длительным неудобствам, особенно в условиях повышенной влажности. Одной из главных проблем является скользкий пол, что особенно опасно для детей и пожилых людей. Лучше всего использовать ребристую плитку с антискользящим покрытием.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Потолок в ванной также требует особого внимания: пластиковые панели хоть и дешевы, но не защитят от потопа, в отличие от натяжных потолков, которые могут эффективно удерживать воду при протечке. При укладке плитки важно закупать её с запасом — 10-15% больше, чем нужно, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Также важной деталью является правильная высота раковины, оптимальная для всех членов семьи — 85 см. И не стоит забывать про вентиляцию: без неё в ванной быстро появляются грибок и плесень. В некоторых случаях может потребоваться установка принудительной вентиляции для улучшения воздухообмена.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.