Почему Свердловская область в 2024 году не входит в число регионов с доступным жильем

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики раскрыли, что семьи в Свердловской области тратят на ипотеку около 52% своих доходов. Средний ежемесячный платеж за ипотеку составляет 66,3 тысячи рублей. Это исследование показывает, что уровень доступности жилья в регионе оставляет желать лучшего, ведь Свердловская область занимает только 21-е место по этому показателю в России.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, PDM

Для сравнения, в Чукотке семьи платят по 87,9 тысячи рублей в месяц, что составляет 29% их доходов. В Курганской области платежи составляют 52%, а сумма ежемесячного платежа — 55,8 тысячи рублей, сообщает "Царьград".

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада).



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