Как избавиться от уже появившейся плесени в доме? Даём подробную инструкцию

3:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень не только портит внешний вид поверхностей, но и может нанести вред здоровью, поэтому от неё важно своевременно избавляться. Мы расскажем вам, как правильно удалить плесень и предотвратить её повторное появление. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свой дом здоровым и безопасным.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, CC BY 2.0

Чтобы избавиться от плесени, нужно выполнить несколько действий.

Подготовьте всё необходимое: наденьте средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор или маску, защитные очки), откройте окна и включите вентиляторы, накройте мебель и другие поверхности плёнкой. Удалите плесень. Для этого аккуратно очистите поражённую поверхность с помощью жёсткой щётки, затем протрите влажной тряпкой, чтобы удалить остатки микроорганизмов. Обработайте поверхность химическими средствами. Для полного уничтожения плесени и её спор используйте дезинфицирующие средства, которые обладают антигрибковыми свойствами. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на экспертов, эти варианты показали себя как достаточно эффективные:

Белизна (раствор хлора) . Смешайте одну часть белизны с тремя частями воды, нанесите раствор на поверхность и оставьте на 10-15 минут, затем протрите тряпкой или губкой. Не используйте белизну на пористых поверхностях, таких как дерево или гипсокартон, так как она может их повредить.

. Смешайте одну часть белизны с тремя частями воды, нанесите раствор на поверхность и оставьте на 10-15 минут, затем протрите тряпкой или губкой. Не используйте белизну на пористых поверхностях, таких как дерево или гипсокартон, так как она может их повредить. Уксус. Он безопасен для использования на разных поверхностях и обладает антибактериальными свойствами. Нанесите неразбавленный уксус на поражённые участки, оставьте на час, затем протрите тряпкой. Уксус также помогает предотвратить повторное появление плесени.

Он безопасен для использования на разных поверхностях и обладает антибактериальными свойствами. Нанесите неразбавленный уксус на поражённые участки, оставьте на час, затем протрите тряпкой. Уксус также помогает предотвратить повторное появление плесени. Перекись водорода. Распылите 3%-ный раствор перекиси водорода на поверхность, оставьте на 10-15 минут и протрите.

Распылите 3%-ный раствор перекиси водорода на поверхность, оставьте на 10-15 минут и протрите. Сода и вода. Смешайте одну чайную ложку соды с двумя стаканами воды, нанесите раствор на плесень. Это средство безопасно для всех поверхностей и эффективно удаляет запах.

После обработки дезинфицирующим средством используйте антигрибковое средство, купленное в магазине, чтобы предотвратить повторное появление микроорганизмов. Если плесень была на стенах, покрасьте эти зоны краской с антигрибковыми добавками.

Следите за состоянием помещения и регулярно проводите уборку. Особенно внимательно следите за состоянием помещения в осенне-зимний период, когда влажность повышается. Регулярно осматривайте участки, где была плесень, и при первых признаках её возвращения повторите обработку. Также проводите профилактическую уборку, например, протирайте стены и углы раствором соды и воды или уксуса раз в месяц, чтобы ликвидировать размножение грибка.

"Самое важное — найти и уничтожить первопричину. Например, плесень может образоваться, потому что мокнут стены. А второе — нужно следить за вентиляцией", — подчеркнул санитарный врач и дезинфектолог Николай Дубинин.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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