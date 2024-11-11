Как избавиться от уже появившейся плесени в доме? Даём подробную инструкцию

Плесень не только портит внешний вид поверхностей, но и может нанести вред здоровью, поэтому от неё важно своевременно избавляться. Мы расскажем вам, как правильно удалить плесень и предотвратить её повторное появление. Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свой дом здоровым и безопасным.
Чтобы избавиться от плесени, нужно выполнить несколько действий.
После обработки дезинфицирующим средством используйте антигрибковое средство, купленное в магазине, чтобы предотвратить повторное появление микроорганизмов. Если плесень была на стенах, покрасьте эти зоны краской с антигрибковыми добавками.
Следите за состоянием помещения и регулярно проводите уборку. Особенно внимательно следите за состоянием помещения в осенне-зимний период, когда влажность повышается. Регулярно осматривайте участки, где была плесень, и при первых признаках её возвращения повторите обработку. Также проводите профилактическую уборку, например, протирайте стены и углы раствором соды и воды или уксуса раз в месяц, чтобы ликвидировать размножение грибка.
"Самое важное — найти и уничтожить первопричину. Например, плесень может образоваться, потому что мокнут стены. А второе — нужно следить за вентиляцией", — подчеркнул санитарный врач и дезинфектолог Николай Дубинин.
Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.