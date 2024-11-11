Какие опасности чаще всего подстерегают владельцев квартир в российских городах

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этом году наиболее распространённым риском для городских квартир остаётся затопление. По данным страховой компании "Росгосстрах", это может произойти не только из-за незакрытого крана, но и в результате тушения пожара в соседней квартире или проведения ремонтных работ этажом выше, когда квартиру заливает бетоном.

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Согласно исследованию, чаще всего о страховых случаях сообщают владельцы квартир из Москвы и Московской области, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

Начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова сообщила, что с января по сентябрь текущего года около 90% заявлений были связаны с затоплением, что составляет примерно 5300 обращений.

Из года в год цифры по случаям затопления меняются незначительно: в прошлом году было зарегистрировано 93% таких случаев (около 4600 обращений), а в 2022 году — около 87% (5000 обращений), сообщает Газета.Ru.

Повреждения могут быть вызваны не только незакрытым краном или проблемами с водоснабжением, но и засорами в канализации или тушением пожаров в соседних квартирах. Также были случаи, когда квартиры были затоплены бетоном во время ремонта соседей сверху.

Пожары и кражи также входят в тройку самых распространённых рисков в многоквартирных домах. В частных домах причинами пожаров чаще всего являются неисправные печи и проблемы с электрооборудованием, а в многоквартирных домах — проблемы с электрооборудованием, неосторожное обращение с огнём и непредвиденные ситуации, такие как брошенный окурок или петарда на балконе.

Всё больше страховых случаев по договорам страхования жилья и домашнего имущества регулируются дистанционно. Доля заявлений по договорам, поданным удалённо, составляет около 30% от всех страховых случаев с жильём, где возможно полностью дистанционное взаимодействие между страхователем и страховщиком.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).





Страховой случай (англ. insured loss) — событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.





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